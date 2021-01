A la Une . 3 Réunionnais deviennent Chevalier de la Légion d’honneur

Comme chaque 1er janvier, des Français sont promus chevalier de la Légion d’honneur. Cette année, 3 Réunionnais sont auréolés de cette prestigieuse distinction. Parmi les heureux élus, on retrouve l'historien Prosper Eve, Hervé Berthouin, directeur départemental du service d'incendie et de secours de La Réunion et Bernard Picardo, le président de la Chambre des métiers et de l’artisanat. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 1 Janvier 2021 à 10:22 | Lu 545 fois

Il en est pour qui l’année commence mieux que d’autres. C’est le cas pour 3 Réunionnais qui viennent d’apprendre leur promotion en tant chevalier de la Légion d’honneur.



Le premier est l’historien Prosper Eve qui est promu pour l’ensemble de son travail sur l’Histoire de La Réunion et ses 35 ans de service à l’Université de La Réunion.



Les soldats du feu sont honorés au travers d’Hervé Berthouin, le directeur départemental du service d'incendie et de secours de La Réunion et ses 40 ans de services.



Enfin, Bernard Picardo, le président de la Chambre de métier et d’artisanat et vice-président du Conseil régional de La Réunion voit ses 35 ans de service honorés par cette distinction.



À noter que 12 Réunionnais sont honorés de la médaille du mérite.



La Légion a été fondée en 1804 par Napoléon Bonaparte. Cette distinction vise à récompenser tout citoyen français ayant fait preuve de mérites éminents pour la nation, à titre militaire ou civil. Des étrangers peuvent la recevoir, mais ne sont pas membre de l’Ordre. Au total, 92 000 personnes sont membres de ce club très fermé.



