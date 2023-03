A la Une . 3 Français sur 4 continuent à souhaiter que le gouvernement retire sa réforme des retraites

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit en France et est toujours soutenue par une majorité de la population, selon un sondage Elabe pour BFMTV.

Les chiffres montrent que 73% des personnes interrogées estiment que le gouvernement devrait retirer sa réforme pour mettre fin aux blocages et aux grèves. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 30 Mars 2023 à 08:55

La mobilisation elle-même est également soutenue par 63% des sondés, une augmentation de 3 points depuis le 22 mars. En outre, 40% d'entre eux souhaitent que la mobilisation soit intensifiée, tandis que 23% préfèreraient qu'elle continue de la même manière qu'actuellement. Seuls 37% pensent que le mouvement devrait prendre fin.



L'opinion selon laquelle le gouvernement est responsable de la situation est en hausse, 62% considérant que le président Emmanuel Macron et la ministre Elisabeth Borne sont les principaux responsables du conflit social concernant la réforme des retraites.



