3.000 billets à 0 euro vont être imprimés en juillet, pour quoi faire ?

En juillet 2024, un billet commémoratif spécial de 0 euro sera émis pour célébrer le 80e anniversaire du débarquement en Normandie, un événement marquant de la Seconde Guerre mondiale. Limitée à seulement 3.000 exemplaires numérotés de 000001 à 003000, cette édition spéciale a déjà trouvé preneur plus tôt dans l’année lors d’une vente aux enchères.

Ces billets dépeignent le débarquement du 6 juin 1944, une opération cruciale qui a marqué le début de la libération de l’Europe occupée par les forces nazies. Cet événement historique est célébré pour son rôle dans la lutte pour la liberté et la paix, et a été récemment commémoré par le président Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden.

Chaque billet de 0 euro est conçu comme une œuvre d’art, mettant en lumière des détails et des éléments de conception reflétant l’importance historique du débarquement. Bien qu’ils ne soient pas une monnaie légale, ces billets sont produits avec le même soin que les billets de banque traditionnels par Oberthur Fiduciaire et vendus par Euro Banknote Memory. Ils intègrent des caractéristiques de sécurité telles que des filigranes, fils de sécurité, encres spéciales, hologrammes et numéros de série uniques.

Le concept de billet de 0 euro, introduit en 2015, a gagné en popularité en Europe et est devenu un objet de collection prisé. Plus de 2.500 motifs différents ont été émis dans 30 pays, certains acquérant une valeur considérable auprès des collectionneurs. Au-delà de leur valeur monétaire limitée, ces billets servent d’outils éducatifs et de moyens de préserver la mémoire des événements historiques importants. Le billet commémoratif du débarquement en Normandie a été conçu en hommage aux sacrifices consentis pour la liberté et la paix.

Fabriqués par Oberthur Fiduciaire, les billets de 0 euro sont imprimés avec des techniques et des caractéristiques de sécurité similaires à celles des billets de banque en circulation. Cela inclut l’utilisation de filigranes, fils de sécurité, encres spéciales, hologrammes et numéros de série uniques, garantissant leur authenticité et leur attractivité pour les collectionneurs.