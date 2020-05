Municipales 2020 2nd tour des élections municipales et communautaires : Les dépôts de candidature se feront le 29 mai et le 2 juin

La préfecture communique ce jeudi sur les déclarations de candidature pour le second tour des élections municipales et communautaires du 28 juin. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 28 Mai 2020 à 17:04 | Lu 166 fois





Seules les listes qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour organisé le 15 mars 2020 peuvent se présenter au second tour. Elles peuvent être modifiées pour comprendre des candidats ayant figuré sur d’autres listes à condition que celles-ci ne se présentent pas au second tour et aient recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés. Dans le cadre d’une fusion, les candidats doivent tous rejoindre la même liste accueillante.



Les déclarations de candidature seront reçues à la préfecture (bureau des élections) sur rendez-vous, pour les candidatures des communes de l’arrondissement Nord et dans les sous-préfectures de Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Benoît, respectivement pour les candidatures des communes de l’arrondissement Sud, Ouest et Est :



- le vendredi 29 mai 2020 de 9h à 12h et de 14h à 16h

- le mardi 2 juin 2020, de 9h à 12h et de 14h à 18 heures (heure locale).



Les candidats des listes se présentant au second tour n’ont plus à fournir de justificatifs d’éligibilité.



Si le déposant n’est pas le responsable de liste, il devra fournir un mandat écrit et signé de ce dernier.



Les documents à fournir seront différents si il s’agit :



• d’une liste identique à celle du premier tour : le déposant (candidat tête de liste ou mandataire désigné par celui-ci lors du 1er tour) devra fournir un nouveau formulaire de déclaration de candidature de la liste (CERFA n° 14998*02) rempli et signé par le candidat tête de liste, accompagné de la liste des candidats au conseil municipal et de la liste des candidats au conseil communautaire. Il n’est pas nécessaire de déposer à nouveau les déclarations de candidature individuelle.



• d’une liste fusionnée : le déposant devra fournir le nouveau formulaire de déclaration de candidature de la liste (CERFA n° 14998*02) rempli et signé par le candidat tête de liste accompagnée de la liste des candidats au conseil municipal et de la liste des candidats au conseil communautaire ainsi que les déclarations individuelles signées de chaque candidat de la nouvelle liste, avec leur mention manuscrite. Toutefois, il n’y a pas lieu de produire à nouveau les pièces établissant la qualité d’électeur et l’attache avec la commune, déjà fournies à l’occasion du premier tour.



Le responsable de la liste accueillie doit notifier à l’administration le choix de la liste accueillante. Ce document peut être remis par le responsable de la liste accueillante.



Pour toutes précisions sur les modalités de dépôt des candidatures, les candidats peuvent contacter les services de la préfecture et des sous-préfectures par voie électronique :



elections@reunion.pref.gouv.fr

spref-stpierre-elections@reunion.pref.gouv.fr

spref-stpaul-elections@reunion.pref.gouv.fr

