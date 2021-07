2ème partie des récits de « la vie lontan » à Saint-Paul

Nous avons également rejoint Hélénie ESTELLE, 85 ans, à Tan Rouge. Amatrice des sorties en club de 3ème âge, ces moments sont pour elle la possibilité de se détacher des souvenirs douloureux des temps de misère où la nourriture et les habits étaient encore denrées rare dans son jeune âge. Elle regrette néanmoins la solidarité qui régnait à l’époque dans le voisinage et dans la famille.



Enfin, Antoine PATCHANE, 85 ans, à Saint-Gilles les Bains a su captiver l’animateur avec un récit de son parcours professionnel, de camionneur sur la route de Cilaos à Peter Both plus exactement, jusqu’à l’obtention de son concours d’aide soignant. Coordonnés par la cellule animation du CCAS de la ville de Saint-Paul, ces beaux moments d’émotions et de partage sont à retrouver lundi prochain sur les ondes radio de Réunion la Première.