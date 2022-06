Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL 2ème édition du Forum de l’alternance à la M.I.O La MIO organise sa 2e édition du FORUM DE L’ALTERNANCE avec de nombreux partenaires ce mercredi 22 juin de 9h à 15h30.

Dans le cadre de ses actions, la M.I.O organise mercredi 22 juin, en partenariat avec des Centres de Formations d’Apprentis (CFA), une journée « FORUM DE L’ALTERNANCE » à la Mission Intercommunale Ouest dans le local Attitudes Pro – 10, rue Poivre – 97460 Saint-Paul. Lors de sa première édition, la MIO a accueilli pas moins de 200 jeunes ! Cette action a pour objectif de faire découvrir à des jeunes le contrat d’apprentissage, par le biais de rencontres et d’échanges avec des professionnels, mais aussi d’élargir leurs pistes professionnelles en découvrant la gamme des métiers accessibles par le biais de l’apprentissage. Une journée pour promouvoir les métiers des différents secteurs ainsi que de favoriser l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans.

Au cours de cette journée, les jeunes seront mis en relation avec des offres existantes mais pourront aussi échanger avec les partenaires sur les métiers qui recrutent, sur les contrats d’apprentissage, mesure actuellement prisée par les employeurs. L’occasion également de découvrir MOD’EMPLOI, la solution dressing solidaire avec des vêtements professionnels à prix abordables dans la boutique éphémère.

La MIO et ses partenaires s’engagent auprès des jeunes

Véritable carrefour d’opportunités, « LE FORUM DE L’ALTERNANCE » se tient de 9h à 15h30 en présence des partenaires recruteurs : ATSEF, AXE RESSSOURCE FORMATION, FORMA’TERRA, FAIR, AFTRAL, IFR, FORMATION EMPLOI INSERTION, FCR et ENDEMIA.

Mission Intercommunale Ouest – Local Attitudes Pro – 10 Rue Poivre – 97460 Saint Paul

Depuis 1990, la M.I.O a une mission de service public dont l’objet est de favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans. Nous accueillons, informons, orientons et accompagnons les jeunes en vue de leur autonomie afin de les rendre acteurs et responsables de leur insertion professionnelle. Sur le territoire, nous développons également des actions visant à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Nos missions se déclinent sous différentes thématiques : accueil – emploi – formation – logement – santé – social – mobilité – relations entreprises.







