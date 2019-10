2ème édition du Challenge Sportif Départemental des collèges : Plus de 1000 jeunes au complexe sportif Sarda Garriga

On ne change pas une équipe qui gagne et les collégiens l’ont très bien compris en se retrouvant encore cette année pour une journée sportive avec comme seule devise, celle de Pierre de Coubertin, « le plus important n’est pas de gagner mais de participer. » La 2ème édition du Challenge Sportif Départemental des collèges qui s’est déroulé au stade Sarda Garriga de Saint-André ce mercredi, a été l’occasion de rassembler les jeunes collégiens autour des valeurs du sport.



Un challenge pour encourager les jeunes à la pratique d’un sport pour ses bienfaits mais également pour les valeurs humaines qu’il véhicule.



C’est donc dans un esprit de solidarité que les équipes présentes aujourd’hui au stade Sarda Garriga de Saint-André se sont affrontées dans plusieurs disciplines. Des jeunes collégiens de classes de 6ème et de 5ème, issus de 50 collèges de l’île, se sont mesurés dans huit ateliers : escalade, lancer de sac lesté, parcours Ninja indoor, relais 400 m, soulever de pneu sur un parcours, concours d’adresse en basket, épreuve de sprint 60 m et tir à la corde. L’occasion de mettre en avant des qualités comme la force, la synchronisation, l’équilibre, la résistance, la concentration ou encore la souplesse. Des épreuves physiques et sportives qui ont donné lieu à un classement par point qui a permis d’établir le classement général.



Du sport mais aussi des ateliers pour sensibiliser les jeunes à la protection de l’environnement ou encore à la santé et la nutrition.



Comme l’année dernière, la thématique de la pratique du sport avec un handicap a été mise en avant. Des actions de prévention contre les addictions et des dangers du tabagisme étaient aussi proposées. Une journée qui a permis aux jeunes d’avoir accès à des informations sur le développement durable notamment sur l’utilisation de moyens de déplacements non polluants comme les vélos électriques ou encore les trottinettes.



Les 25 premiers collèges du classement remportent une dotation qui leur permettra d’acquérir des petits matériels sportifs : 1 000 euros pour le 1er prix, 800 pour le 2ème prix, 60 euros pour le 3ème prix, 400 euros du 4ème au 10ème prix et 300 euros du 11ème au 25ème prix. En outre, l’équipe vainqueur gagne un week-end nature aux Makes avec au programme le parcours d’accrobranches, une randonnée thématique et une merveilleuse soirée, la tête dans les étoiles du côté de l’observatoire.



Les 3 premiers collèges lauréats

- 1er prix : Collège du Bassin bleu à Sainte-Anne.

- 2ème prix : Collège du Dimitile à l’Entre-Deux.

- 3ème prix : Collège Montgaillard de Saint-Denis