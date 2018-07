2ème édition des Jeux intercitoyens à Plateau Caillou

Orchestrée par, la Mairie de Saint-Paul, l’État (Commissariat général à l’égalité des territoires- CGET), le département, la SIDR, la SEDRE, la SHLMR et le Raid 974, la seconde édition des jeux intercitoyens au parc arc-en-ciel a rassemblé plus de 130 personnes ce samedi 30 juin.



Dans le cadre du contrat de ville, 6 quartiers prioritaires, désignés selon les critères de l’Etat : Plateau Caillou, Fleurimont, Corbeil/Étang, Savanna, Grande Fontaine et Saint-Paul périphérie/centre-ville se sont affrontés sur différents ateliers sportifs et éducatifs : franchissement aérien, tyrolienne, seau percé, puzzle géant, course goni, colin maillard, course la roue, slackline, entremêlés et bien d’autres activités qui ont fait le bonheur des plus coriaces.



Pour le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé "la jeunesse est la force vive de demain".



Soutenue par la représentante du Sous-préfet à la cohésion sociale, Savio Myriam et la représentante du président du Conseil Départemental, Henry Jacqueline, qui ont félicité la bonne démarche du projet.



Pour les participants, c’est "une belle initiative, une mobilisation qui doit être exemplaire car elle permet de tisser des liens entre citoyens".



L’objectif de cette action est de contribuer à l’épanouissement du citoyen, de favoriser la proximité et l’accès d’une activité sportive et de mettre en avant la mixité, la solidarité et la cohésion des familles de ces quartiers.



Une journée qui s’est clôturée en beauté avec la victoire de l’équipe de l’éperon pour cette deuxième édition.