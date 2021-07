Rubrique sponsorisée 2ème édition de la Start-up Week-end Women

Par Région Réunion - Publié le Lundi 12 Juillet 2021 à 09:46

Ce vendredi 9 Juillet, a eu lieu la remise de prix de la 2e Édition de la Start-up Week-end Women par le Préfet de La Réunion Jacques Billant et la Conseillère Régionale Évelyne Corbière à l’hôtel de Préfecture.

Après le succès de la première édition du « Startup week-end Women » en mars 2019 (116 participants sur les 60 attendus le vendredi soir, 29 projets présentés et 11 retenus), une seconde édition s’est tenue les 2, 3 et 4 juillet 2021.

Cette opération s’est présenté sous la forme d’un concours organisé par l’association WEBCUP en partenariat avec la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE). Cet évènement s’inscrit dans le cadre du Plan d’Action Régional, réunissant l’État, la Région Réunion et le réseau bancaire, pour favoriser l’accès des femmes à l’entrepreneuriat.

Lors de cette manifestation, il s’agissait de créer des équipes autour d’un projet, tout en bénéficiant d’un accompagnement de professionnels, afin d’aboutir à une première embauche d’entreprise viable dans un écosystème parfait et bienveillant. Le public-cible de cette opération est constitué des créatrices d’entreprises, des porteuses de projets et des cheffes d’entreprises avec des projets innovants.

Des projets innovants et originaux ont été récompensés et portés par des femmes ayant fait preuve de beaucoup d’ingéniosité.

Le « Coup de Cœur » a été attribué à GARDALI, porté par Sandra RAMAYE avec une entreprise citoyenne engagée et un outil de lutte contre le gaspillage alimentaire : elle récolte les fruits et légumes invendus, les transforme, les valorise et en fait des confitures, compotes, soupes et nectars responsables.

La « Mention Spéciale », est attribuée à ZI FAMILY, porté par Laurène MAZIER et Sandrine ADATTE pour un réseau social dédié aux familles de la Réunion et pourquoi pas du monde entier ! L’idée est d’offrir aux parents un réseau social où ils vont « matcher » avec d’autres familles selon des critères (tranches d’âges des enfants, affinités culturelles, …) et la situation géographique. Si on matche, on peut discuter.

Le 3ème prix, est attribué à TOZOLI, porté par Anissa MALAGOUEN pour la première plateforme de réservation de soins de beauté et de bien-être en ligne.Accessible 24h/24, 7j/7, Tozoli permet de réserver facilement et rapidement son soin, parmi tous les professionnels de la beauté et du bien être référencés sur la plateforme. Pour le professionnel partenaire, c’est aussi un logiciel professionnel tout-en-un qui permet de faciliter les tâches administratives, managériales et marketing de son institut. Le tout, en lui apportant de la visibilité et une nouvelle clientèle grâce au référencement sur la plateforme.

Le 2ème prix, est attribué à RUN ART, porté par Marie Cœur, projet culturel et humain ! Il s’agit d’une e-galerie qui a pour ambition de faire rayonner La Réunion et l’Océan Indien à travers l’art. Un projet passionnant avec une double ambition : renouveler une scène artistique et promouvoir les jeunes talents. Tous ensemble, avec Run art, mettons l’art en avant à La Réunion !

La Gagnante de cette 2 édition est Lucie SCHWEIZER avec son projet NOTARLY. Ce projet a pour objectif de révolutionner le notariat : c’est une application web de pilotage d’activité destinée aux notaires et à leurs collaborateurs. Très simple et facile à prendre en main, cette solution a été conçue pour les aider à mieux s’organiser dans leur travail, et à gagner en efficacité et en sérénité au quotidien.

Le rendez-vous est pris pour la 3e édition de la Start-up Week-end Women 2022 pour les Femmes Innovantes et Créatives qui n’ont pas pu présenter leurs idées et projets pour 2021.