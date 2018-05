2ème édition de Plateau Caillou en fête

Le weekend du 11 au 13 mai dernier fut rempli d’émotion à Plateau Caillou. Plus de quatre mille personnes venues profiter des festivités organisées sur ces 3 jours au parc Arc-en-ciel. Au programme : découvertes artisanales, manèges, structures gonflables, démonstration de danse, concerts ont arborés les rues du quartier. Pour Nadine Sévétian, élue du quartier de plateau caillou, « cette 2ème édition marque le début d’une envie de faire encore plus l’année prochaine avec les citoyens, les acteurs et les associations de secteur » .