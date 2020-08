Communiqué 2ème circonscription : UNP demande le report de l'élection législative partielle

Législatives Partielles des 20 - 27 Septembre 2020 de la 2ème Circonscription

CONSEIL POLITIQUE du jeudi 20 Août 2020 Comme le prévoit la gouvernance du groupe « UNP - Une Nouvelle Page », un Conseil Politique s’est réuni ce jeudi 20 août 2020 afin de prendre position sur les prochaines échéances électorales des Législatives partielles des 20 et 27 septembre 2020 sur la 2ème circonscription de La Réunion. Circonscription qui comprend les communes du PORT, de la POSSESSION et de 2 cantons de notre commune de Saint-Paul. Le Groupe UNP devait prendre position sur le choix de présentation de candidature ou de recherches de solutions d’Union des forces en présence et plus particulièrement sur la commune de Saint-Paul en prévision des échéances électorales futures. Les échanges et débats ont permis au groupe de proposer le projet et la ligne politique souhaités par les membres adhérents du Conseil Politique. Les membres présents, issus en majorité de la liste des colistiers des Municipales de Mars 2020 se sont positionnés sur une ligne ayant pour objectif 2026 avec les Municipales. Pour cela, l’UNION des forces de droite et de la société civile sur le territoire de la Commune de Saint-Paul est l’objectif à atteindre pour éviter la séquence de 2020 et la division importante de la Famille de la Droite. Pour l’UNP, toutes les échéances électorales jusqu’en 2026 sont des rendez-vous politiques importants pour la construction du projet Saint-Paulois. La ligne politique étant fixée, l’objectif à atteindre connu, le Conseil Politique s’est positionné sur les choix possibles pour les élections Législatives Partielles des 20 et 27 septembre 2020. Un élément est revenu le plus souvent lors des échanges, la situation de La Réunion face à la crise Covid-19. Souhaitant rester dans la logique prise le 12 mars 2020 suite à l’allocution du Président de La République, face au contexte actuel de la reprise de l’épidémie du coronavirus, de la circulation du virus sur le territoire plus importante qu’en mars 2020 et par anticipation des difficultés de mener campagne dans les conditions du respect des règles sanitaires, le groupe UNP demande purement et simplement aux décideurs politiques locaux de s’associer à la décision d’une demande du report des élections. En effet, les conséquences de la crise Covid19 et le maintien des élections feront prendre des risques aux personnels des bureaux de vote, aux électeurs, un risque lors des rencontres de campagne ou une totale inégalité entre les candidatures plus particulièrement entre celles qui ne pourront mener campagne dans de bonnes conditions à celle du PLR de Mme BELLO qui profite des moyens communaux pour faire campagne. Nous comprenons mieux l’intervention télévisée de Mme BELLO de ce jeudi soir confirmant prendre les dispositions pour une bonne organisation de la campagne sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Nous comprenons surtout son intérêt de profiter du faible intérêt des électeurs que nous pouvons déjà anticiper par les effets de la crise Covid-19 pour faire passer sa candidate inconnue. Face à cette situation et souhaitant faire appel à la responsabilité de chacun dans la maîtrise de la crise de la Covid-19, le groupe UNP appelle solennellement au report des élections partielles des 20 et 27 septembre 2020. En cas de maintien des élections Législatives partielles, le groupe UNP se positionne en faveur d’une candidature d’UNION sur le territoire de Saint-Paul. Les tractations sont toujours en cours entre les forces en présence mais c’est ce choix que les membres présents retiennent dans l’intérêt du projet politique « UNP 2026 ». Le Groupe UNP prendra connaissance des choix et prendra la responsabilité qui lui revient et sa part dans la campagne à venir. Profitant du Conseil Politique de ce jeudi 20 Août 2020, les membres se sont positionnés sur les échéances futures avec pour projet la tenue du Congrès du Parti Politique avant la fin du mois de Novembre 2020 au cours duquel seront proposés les 6 candidats aux élections Départementales de Mars 2021 sur les 3 cantons de Saint-Paul.



D’ores et déjà, la campagne d’adhésion se met en place pour rassembler les personnes qui souhaitent partager le projet politique « UNP 2026 ».