2ème circonscription : Audrey Fontaine est candidate à la députation, sans étiquette

« Après avoir mûrement réfléchi, j’ai décidé d’être candidate aux élections législatives partielles de la 2ème circonscription. J’ai été assistante parlementaire pendant 6 ans. Je connais bien le fonctionnement de l’Assemblée Nationale. Je veux défendre les intérêts de notre île au plus haut niveau » déclare Audrey FONTAINE, dont le nom circule déjà dans les médias depuis plusieurs semaines.



Tous les représentants de la droite réunionnaise - sa famille politique d’origine - qu’elle a rencontrés ces derniers jours accueillent favorablement sa candidature. Néanmoins, Audrey FONTAINE a pris le parti de se présenter sans étiquette : elle veut rassembler largement les femmes et les hommes de bonne volonté de sa circonscription, autour de projets forts qui impacteront durablement le quotidien des Réunionnais. « Chez les FONTAINE, précise la candidate, la politique est dans notre ADN : mon grand-père était Député-Maire de Saint-Louis. Mon arrière-grand-père était Maire de l’Etang Salé ».



L’accompagnement des séniors, l’accès au logement, la prise en charge de la santé mentale et la lutte contre le décrochage scolaire seront les sujets prioritaires de Audrey FONTAINE, si les électeurs de Saint-Paul, du Port et de La Possession la choisissent pour les représenter les 20 et les 27 septembre prochains.



« Aujourd’hui je suis prête, à rétablir le dialogue entre les Réunionnaises et les Réunionnais et leurs représentants politiques. Je suis aussi prête, à représenter tous les électeurs de la 2ème circonscription avec le plus haut niveau d’exigence, d’honnêteté, de courage et de détermination », affirme la candidate fraîchement déclarée.



Audrey FONTAINE, qui dévoilera le nom de son remplaçant la semaine prochaine, conclut sur une note optimiste « rien n’est fait pour ces élections législatives. J’ai toutes mes chances ».