2ème Salon International Import Expo de Shanghaï: Didier Robert et Emmanuel Macron portent la voix du savoir-faire français et réunionnais

Le Président de la République Populaire de Chine, Xi Jinping a inauguré officiellement ce matin, en présence du Président de La République Française, Emmanuel Macron, la 2e édition de la Foire Internationale de l’Importation à Shangai, plus connue sous le nom de « China International Import Expo » (CIIE).



Le Président Chinois a, pour l’occasion, visité le pavillon France en compagnie du Président Emmanuel Macron et de la délégation France.



Sur le stand de la Région Réunion à l’effigie du « Pavillon France » Didier Robert a présenté le savoir-faire des entreprises réunionnaises qui se positionnent sur les marchés l’agroalimentaire avec Chatel, Calicoco, Isautier, des ressources humaines nouvelles génération avec Digital Stratégie et son produit Koann, dans le domaine de l'innovation en matière d'urbanisme et des énergies avec Up Welling et Bambooneem. Autre point d’intérêt pour La Réunion, le tourisme, parmi les acteurs locaux présents : Le Ness et La Villa Delisle.



Ce mercredi, le salon sera ouvert au grand public et notamment aux acheteurs chinois, avec plus 400 000 acheteurs attendus.



Il faut rappeler que 2019 est une année particulièrement symbolique pour les relations France Réunion et la Chine. Elle marque en effet le 55e anniversaire de la reconnaissance de la République de Chine par la France. La France est l' invitée d'honneur du salon CIIE 2019. C'est aussi le 5e anniversaire du jumelage entre La Région Réunion et la 4e ville de Chine, Tianjin, participant elle aussi au salon.

