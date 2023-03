A la Une .. 2e édition du Festival Kompa Zouk le 6 mai à l'ExpoBat Saint-Paul

4 ans après, le Festival Kompa Zouk, organisé par Sandy Voice, revient. Il aura lieu le 6 mai 2023 à l'ExpoBat Saint-Paul et proposera plusieurs stars du style musical venus de La Réunion et d'ailleurs. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 13 Mars 2023 à 18:25

Le Festival Kompa Zouk, dont la première édition a eu lieu en juillet 2019, est de retour le 6 mai prochain à l'ExpoBat Saint-Paul. L'événement organisé par Sandy Voice promet d'apporter joie et bonheur aux amoureux de ce style musical.



La tête d'affiche sera le groupe KAÏ dont le leader n'est autre que Richard Cavé, chanteur du groupe Carimi. Ils feront le déplacement depuis New York.



Le Réunionnais Meiitod, sera aussi de la partie. Lisandro Cuxi sera présent avec son tout nouvel EP. La diva du kompa, Rutshelle Guillaume se représentera pour la première fois à La Réunion. La star de Tik Tok, Noldy mais aussi Laurie Jam feront partie du show.



Kwak avec Jean Luc Guanel et Suzzy Trebeau prendront part à la fête pour une session zouk rétro.



L'ambiance sera assurée par les DJs Niaka, Mad'J et Carlos dès 18h et enchaîneront les sets au rythme imposé par l'animateur DJ Akatoto !



Début du concert à 19h00

Ouverture de la billetterie à 17h00.



L'organisateur appelle le public à se rendre tôt sur place car une grande foule est attendue.



Baradi Siva