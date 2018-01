2e édition de l'ACRO PEÏ le 10 février à L'Ermitage

Le samedi 10 Février prochain aura lieu la 2ème édition de l'ACRO PEÏ. Ce rassemblement autour des travaux sur cordes a pour vocation d'échanger sur le métier de manière conviviale.



Il y aura donc des Fournisseurs d'EPI, des centres de formation, mais également des ateliers ludiques pour petits et grands (tyrolienne, slacklines, terrain de volley + 2 taties pour s'occuper des plus petits). Un traiteur sera sur place avec au menu 4 plats différents (8€ adultes / 4€ marmailles), un crêpier breton se chargera des crêpes desserts... Et bien sûr, un bar!



L'asso ROC'N RUN vous présentera l'événement qu'elle organise les 28 et 29 septembre 2018 au TEAT PLEIN AIR à SAINT GILLES : la COMPETI CORDE, une compétition de travaux sur cordes. A cet effet, un atelier test sera à disposition pour réaliser des progressions chronométrées sur cordes...