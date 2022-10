Communiqué 2e critérium Fédéral de tennis de table les 29 et 30 octobre à La Possession

Le 2e critérium Fédéral de tennis de table se déroulera ce week-end à La Possession. Par N.P - Publié le Mercredi 26 Octobre 2022 à 12:05

Le communiqué du Club Pongiste Possessionnais :



Le Club Pongiste Possessionnais organise, les 29 et 30 octobre, le 2ème critérium Fédéral de tennis de table de la saison au gymnase Daniel Narcisse de la Possession.



Il s’agit d’un événement majeur du tennis de table réunionnais puisqu’il réunit l’élite locale de ce sport qui réunit sur 2 jours une centaine de participants issus des 12 clubs que comptent l’île.



Cette compétition est d’autant plus importante que cette année auront lieu les JIOI qui verra se déplacer une délégation de 8 pongistes qui défendront les couleurs de la Réunion.



Notre club a su se hisser au fil des années au rang des meilleurs clubs formateurs de l’île.



Le palmarès de CPP sur la saison dernière parle de lui-même puisqu’il réunit les titres suivants :



Chez les filles :



- Championne de la Réunion Minime Fille

- Championne de la Réunion Cadette

- Championne de la Réunion Junior Fille

- Championne de la Réunion Sénior Dame



Chez les Garçons :

- Champion de la Réunion Sénior

- Médaillés d’or en équipe aux derniers jeux des îles (2019)



En doubles :

- Championnes de la Réunion double Junior Filles

- Champions de la Réunion double mixte Minime

- Champions de la Réunion double Junior Garçon

- Champions de la Réunion double mixte Sénior

- Champions de la Réunion doubles hommes Vétérans



Par équipes :



- Champions de la Réunion par équipe catégorie Régionale 1

- Champions de la Réunion par équipe catégorie Régionale 2

- Champions de la Réunion par équipe catégorie Régionale 3



Outre ce palmarès, nos jeunes sont également habitués au niveau national avec de beaux résultats au championnat national par classement à Ducey (Manche – 50) en juin dernier (2 de nos championnes atteignent les quarts de finales tandis que la troisième se hisse en demi-finale).



Nos séniors ne sont pas en reste puisqu’ils comptent dans leur rang Thomas Le Breton, classé 42ème meilleur joueur Français en 2022 et demi-finaliste des championnat de France 2022 au Vendespace à La Roche sur Yon.



Les séniors (Thomas Lebreton, Mathieu Oppezzo, Quentin Védapodagom et Maxime Mikolow) se sont également distingués la saison dernière au niveau national en représentant notre île aux championnats de France par équipe où ils atteignent les huitièmes de finale.