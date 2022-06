A la Une . 2e circonscription : La section portoise du PCR appelle à voter pour Karine Lebon

Satisfait du résultat de la députée sortante au premier tour, la section portoise du PCR demande aux électeurs ayant vu leur candidat éliminé de se reporter sur Karine Lebon. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 17 Juin 2022 à 06:18

Le communiqué : La section portoise du Parti Communiste Réunionnais (PCR) félicite et remercie les nombreux Portoises et Portois partis voter dimanche 12 juin et qui ont fortement contribué au très bon résultat de Karine LEBON candidate de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale (la NUPES). Arrivée largement en tête du ballottage au 1er tour avec plus de 42 % des voix, Karine LEBON la députée sortante avance vers une très grande victoire le 19 juin prochain. Pour celles et ceux qui se sont déplacés pour elle dimanche dernier, encore un effort supplémentaire pour conforter ce résultat de conquête ! Pour les nombreux électeurs qui ne se sont pas déplacés au 1er tour ou qui ont fait le choix d’un autre candidat concurrent, soyez dimanche prochain à ce rendez-vous victorieux de l’union des forces progressistes représenté dans la 2e circonscription par Karine LEBON. Car elle sera à l’Assemblée nationale parmi cette majorité de députés de Gauche (La France Insoumise de Jean Luc Mélenchon, le Parti Communiste, le Parti socialiste et le Parti des Verts, Europe Écologie Les Verts) qui mettra en œuvre une vraie politique : - de lutte contre la pauvreté, les inégalités, le mal-logement et les prix injustes - de lutte pour des retraites et des salaires plus valorisants. Pour ces raisons, il est impératif d’envoyer une majorité de députés de Gauche à l’Assemblée nationale. Dans notre circonscription, votons et faisons voter Karine Lebon. Patric Boitard Secrétaire de la section portoise du PCR.



