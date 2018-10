2e RPIMa: Remise des brevets de la préparation militaire parachutiste

Du 15 au 26 octobre 2018, 13 jeunes ont profité de leurs vacances scolaires pour suivre la préparation militaire parachutiste (PMP) au 2e Régiment de parachutistes d'infanterie de Marine (2e RPIMa). La PMP constitue le premier pas vers un engagement dans l’armée de Terre et plus particulièrement dans un régiment parachutiste.



Ce stage de formation, encadré par des militaires de la compagnie de maintenance, de la 1ère compagnie de combat et de la compagnie de commandement et de logistique, et placé sous la supervision technique d’un moniteur de l’École des troupes aéroportées (ETAP), visait à l'attribution de brevets prémilitaires parachutistes.



À l'issue de leur instruction au sol, les jeunes stagiaires ont pu réaliser deux sauts à ouverture automatique (sauts OA) avec l'appui du CASA de l'Escadron de transport 50 Réunion et obtenir leur béret rouge.



La cérémonie de remise des insignes du brevet PMP s'est déroulée vendredi matin sur la place d'armes de la caserne CBA Dupuis, en présence des familles et des associations d'anciens combattants.



"Engagés durant deux semaines dans des activités d'instruction et d'entraînement intenses, vous avez fait preuve de discipline, d'abnégation et de rigueur dans un esprit de saine camaraderie", a souligné le colonel Daniel Brunet, chef de corps du 2e RPIMa, les félicitant pour leur démarche avant d’agrafer les insignes tant convoités.



Une démonstration de sauts à ouverture retardée (sauts OR) réalisée par les chuteurs opérationnels a conclu cette cérémonie, suivie par une collation offerte aux jeunes promus et leurs familles.