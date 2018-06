Société 2e RPIMa: Première édition réussie pour la MUD RUN 2e PARA

En ce 23 juin 2018, journée nationale des blessés de l'armée de Terre, près de 300 participants, civils et militaires, ont répondu présent à la première édition de la MUD RUN 2e PARA, course à obstacles organisée par le 2e RPIMa.



Sur un parcours de cinq kilomètres au sein de la caserne Dupuis, les sportifs ont enchaîné les franchissements d'obstacles toute la matinée, entre effort et rire, souvent dans la boue, parfois en équilibre, mais toujours avec bonne humeur et fair-play. Tous ont fait honneur aux blessés de l'armée de Terre, dont trois étaient présents parmi le public et les participants.



Des sauts en tandem avec des blessés et une remise des prix symbolique ont clos cette matinée caritative. Car au-delà de l'aspect sportif et festif, la MUD RUN 2e PARA a permis de mettre l'accent sur cette cause des blessés, méconnue du grand public, mais chère au cœur de tous les frères d'armes.



"Les blessés de l'armée de Terre ont sacrifié, pour l'intérêt collectif et le bien commun, une partie de leur corps ou de leur âme sur des territoires éloignés ou sur le sol national", soulignait le COL Fabrice Murat, chef de corps du 2e RPIMa. "Ils ont droit à la reconnaissance de la Nation, ne serait-ce que pour se reconstruire".



Avec cette action, qui a pu voir le jour grâce à la mobilisation de l'ensemble des unités du régiment et au soutien du RSMA-R, et avec la générosité de tous les participants, le 2e RPIMa a récolté 3000 euros de dons qui seront remis à la CABAT, la Cellule d'aide aux blessés de l'armée de Terre.



