2e Festival du Film de Femmes | Le temps des femmes

Le Festival du film de Femmes est organisé par Ciné festival Océan Indien et l’Union des Femmes Réunionnaises. Au programme des films courts et longs de fictions et documentaires internationaux. Des conférences abordant les conditions de la femme dans le monde. Participez à la 2e édition, toujours riche en documentaires, films d’auteures, fictions… et en rencontres !