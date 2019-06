La grande Une 29,9 kg de résine de cannabis et 2676 cachets d’ecstasy saisis : La drogue était cachée dans des boîtes de café

Les services des douanes de l’aéroport de Saint-Denis Roland-Garros ont saisi 29,9 kg de résine de cannabis et 2676 cachets d’ecstasy dimanche 23 juin 2019.



Les agents de la brigade de surveillance extérieure (BSE) de Saint-Denis-Gillot ont sélectionné trois voyageuses d’une vingtaine d’années au débarquement d’un vol en provenance de métropole, rappelle la douane dans un communiqué. Le passage des bagages à l’appareil à rayons X a fait apparaître à l’image des masses rectangulaires sombres semblant dissimuler des marchandises de fraude.



Parmi quelques vêtements et effets personnels des jeunes femmes, leurs valises contenaient des boîtes remplies de café renfermant des sachets thermosoudés dans lesquels les agents des douanes ont découvert des savonnettes de résine de cannabis, pour un poids total de 29,9 kg. L’une des voyageuses était également porteuse d’un sac zippé dans lequel les cachets d’ecstasy étaient conditionnés.



À l’issue de la procédure douanière, sur instruction du procureur de la République, l’infracteur a été remis à la Sûreté départementale.

