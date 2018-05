298 nouveaux cas de dengue dans l’ouest et le sud

Au cours de la semaine dernière, 298 cas de dengue ont été signalés par les laboratoires de ville et hospitaliers, soit un total de 2119 cas confirmés à La Réunion en 2018.



La mobilisation doit être maintenue malgré une diminution du nombre de signalements car l’épidémie continue de manière intense dans l’ouest et le sud. Les acteurs sont toujours très mobilisés sur le terrain afin d’empêcher l’épidémie de se propager. La population est appelée à se joindre à l’effort collectif, en appliquant au quotidien les gestes de prévention. Il est notamment vivement recommandé aux personnes qui vivent ou qui se rendent dans un quartier de l’île où la dengue circule, de se protéger des piqûres de moustiques.



Situation épidémiologique au 29 avril 2018 :



Après une circulation inhabituelle à bas bruit du virus de la dengue en 2017, y compris durant l’hiver austral, le nombre de cas de dengue est en augmentation depuis le début de l’année 2018. Au cours de la semaine dernière (du 23 au 29 avril), 298 cas de dengue ont été confirmés, portant à 2119 le nombre total de cas autochtones signalés en 2018.



Les personnes malades résident principalement dans les régions suivantes :



Dans l’ouest : Saint-Paul : Gare routière, Étang (48 cas), Bois de Nèfles, La Plaine (58 cas), Saint-Gilles-les-Bains (35 cas), Saint-Gilles-les-Hauts (17 cas), La Saline (13 cas), Le Port (21 cas) , La Possession (12 cas), Saint-Leu (17 cas)

Dans le sud : Ravine des Cabris (Bois d’Olives) (21 cas), Saint-Pierre (12 cas), Le Tampon (12 cas)

Dans le nord : Sainte-Clotilde (3 cas)

Des cas ont également été mis en évidence à Saint-Joseph, Saint-Louis, l’Étang Salé et les Avirons. Par ailleurs, ont été signalés, depuis le début de l’année, 59 cas de dengue hospitalisés, 20 à 30 passages aux urgences par semaine pour des personnes présentant des symptômes de la dengue.