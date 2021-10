La grande Une 29 animaux séquestrés au Tampon : le parquet poursuit pour "actes de cruauté ou sévices graves"

Le parquet de Saint-Pierre a décidé d'engager des poursuites à l'encontre de la Tamponnaise qui détenait 29 animaux dans des conditions sordides. Par Marine Abat - Publié le Mercredi 13 Octobre 2021 à 15:10





Comme nous vous le relations en avril 2020, 29 animaux avaient été retrouvés dans un piteux état au domicile d'une Tamponnaise, la plupart attachés et malnutris. Une histoire sordide qui connaitra cette fois une suite judiciaire. "Nous avons signé l'avis à victime. C'est vraiment une bonne nouvelle que l'affaire passe en correctionnelle", se réjouit Laurie Carlotti, à l'initiative de la plainte pour le compte de Pa d'Ac, l'association ayant participé au sauvetage en collaboration avec la SPA du Sud.

Pour mémoire, en recherche permanente d'animaux, la Tamponnaise répondait à toutes sortes d'annonces de don ou de recherche de famille d'accueil sur les réseaux sociaux - quand elle ne postait pas elle-même des annonces. Une affaire qui "illustre parfaitement le problème des 'dons contre bons soins' et d'accueil d'urgence", soulignait d'ailleurs la présidente de la SPA du Sud, appelant à la vigilance.



2 ans de prison et 30.000 euros d'amende



C'étaient des particuliers à la recherche d'une famille d'accueil qui avaient donné l'alerte fin janvier, après avoir pris connaissance de la situation. Les animaux étaient très maigres, voire squelettiques, et certains tétanisés. Suite à la visite des forces de l'ordre, la dame avait accepté d'abandonner tous les animaux à la fourrière. Tous avaient ensuite été placés en famille d'accueil, dans l'attente d'une solution pérenne.



Au vu des éléments, le parquet a décidé de poursuivre la Tamponnaise pour actes de cruauté ou sévices graves. La prévenue encourt de 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende. Le tribunal peut également prononcer des peines complémentaires d'interdiction de détenir un animal.