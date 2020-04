La grande Une 29 animaux retrouvés au domicile d'une Tamponnaise, la plupart attachés et malnutris





Vingt-et-un chiens (dont deux identifiés) et huit chats. Tous ont dans un premier temps été récupérés par la fourrière, en attendant des solutions. En recherche permanente d'animaux, la dame répondait à toutes sortes d'annonces de don ou de recherche de famille d'accueil sur les réseaux sociaux - quand elle ne postait pas elle-même des annonces.



Ce sont des particuliers à la recherche d'une famille d'accueil qui ont donné l'alerte fin janvier, après avoir pris connaissance de la situation. Aussitôt, Sadia Sprang, la présidente de la



La direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (préfecture) ne bouge pas



Sadia Sprang se tourne alors vers la DAAF, en lui adressant un courriel le 24 février dernier. Une bouteille à la mer qui ne sera pas suivie d'effet. "En parallèle, des recherches ont permis d'identifier plusieurs profils utilisés par cette dame pour récupérer des animaux donnés sur les réseaux sociaux", explique l'association PA d'AC, qui a largement participé à cette opération.

En avril, le problème n'est toujours pas réglé. Un courrier est renvoyé à la DAAF. " Nous avons également choisi de faire suivre ce signalement à la fourrière, au cas où Madame tenterait de se débarrasser des animaux présents chez elle. Moins d'une heure plus tard, nous recevions un appel de la fourrière qui nous informait qu'elle venait de les contacter pour abandonner un chien qui aurait mordu son fils", explique PA d'AC qui, a u vu des éléments, décide de contacter la gendarmerie .



Les forces de l'ordre se rendent sur place le lendemain, le vendredi 3 avril. Les animaux re trouvés à son domicile font peine à voir. Attachés, parqués, sans suivi vétérinaire. "Ils étaient presque tous très maigres, certains de vrais squelettes. Cinq étaient tétanisés. Ils tremblaient, prostrés au fond du box", raconte la présidente de l a SPA, le cœur déchiré. "Je ne sais pas s'ils sont arrivés chez eux comme ça mais en tout cas c'est sûr, ils se sont pris des coups".

Mise face à cette réalité consternante, la dame accepte alors d'abandonner tous les animaux à la fourrière, également sur place ce vendredi - après avoir d'abord déclaré qu'ils appartenaient à des proches à qui elle rendait service . E lle et son compagnon placent alors les animaux dans les véhicules destinés à les envoyer au lieu de dépôt où ils auraient pu finir euthanasiés.



"Nous ne savons pas pour le moment combien d'animaux sont passés par cette maison, des témoins font état d'un turn over important, nous ne savons pas pour l'instant où sont passés les autres, où passent les portées, il y a encore des points à éclaircir", indique l'association PA d'AC, pour qui un suivi de la famille est nécessaire. "L'abandon ne nous empêche en rien de déposer plainte. Ce que nous souhaitons, c'est qu'elle ne puisse plus en détenir".

Cette dame est-elle atteinte du syndrome de Noé, qui consiste à entrer dans un sauvetage compulsif d'animaux jusqu'à les entasser parfois au détriment de leur santé ? Ou du sy ndrome de Diogène, qui comprend u ne forme extrême d'accumulation compulsive ? Ou se sert-elle des animaux pour en faire commerce ? "Pour l'instant il est trop tôt pour le dire. Il faudra attendre le déconfinement pour en savoir davantage. L'important était de la stopper".



Si l'histoire est douloureuse, une fin heureuse se profile. Car tous les animaux ont pu être placés en famille d'accueil, en attendant d'être adoptés. Pour les deux chiens identifiés, la recherche de leurs propriétaires reste en cours. Un chat a également été reconnu par une dame souhaitant le récupérer.



"Cette affaire illustre parfaitement le problème des 'dons contre bons soins' et d'accueil d'urgence, tous ces animaux proviennent de petites annonces sur les réseaux sociaux" , met en garde l'association PA d'AC. La SPA du Sud tire elle aussi la sonnette d'alarme : "Trop de personnes sont tellement contentes de trouver 'une solution' qu'elles les donnent sans aucune vérification. Que ce soit l'association qui prend en charge ou la pseudo famille d'accueil. Vérifiez avant". Car ce cas est malheureusement loin d'être isolé.

