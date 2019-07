282 personnes interpellées en France après la qualification de l'Algérie en finale de la CAN

La nuit a été très agitée hier soir dans plusieurs villes françaises après la qualification de l'Algérie en finale de la CAN, vainqueur 2-1 du Nigéria. Lors des célébrations de cette victoire des Fennecs, le ministère de l'Intérieur, dans son dernier bilan de 6h, a indiqué que 282 personnes ont été interpellées, dont 249 placées en garde à vue.



Plusieurs incidents ont fait suite aux scènes de liesse à Lyon, Marseille et Paris. Dans la capitale, les forces de l'ordre ont été la cibles de projectiles et de pétards et ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule.



De nombreux véhicules ont quant à eux été incendiés dans la région lyonnaise et à Marseille, plusieurs personnes ont été interpellées après avoir allumé des feux et jeté des projectiles.