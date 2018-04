2800 clients EDF restent privés d’électricité

97 % des foyers réunionnais sont réalimentés en électricité. A 20h ce jeudi, 2800 clients restaient privés d’électricité, répartis principalement sur le secteur de Saint André et le Sud. Sur les 114 000 foyers touchés par la tempête Fakir depuis ce mardi 24 avril, 97% ont été réalimentés.



La phase de travaux qui s’engage maintenant est plus complexe. Les équipes d’EDF devront intervenir sur de nombreux chantiers individuels, foyer par foyer et sur des terrains difficiles d’accès.



L’entreprise de service public reste fortement mobilisée avec ses techniciens et les entreprises partenaires déployés sur le terrain. Les interventions sont désormais concentrées sur des chantiers individuels. Cette phase complexe devrait durer jusqu’à ce vendredi. EDF invite les clients toujours privés d’électricité, et n’ayant pas encore contacté ses services, à se manifester auprès du Centre d’Appel Dépannage au 0 800 333 974.



