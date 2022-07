Rubrique sponsorisée 280 projets soutenus par LEADER sur l’ensemble des Hauts de l’Ouest de 2016 à 2022

Par TCO - Publié le Jeudi 7 Juillet 2022 à 08:46

Ce mercredi 6 juillet, le Domaine d’Ombreuse à St Gilles les hauts a accueilli près d’une centaine de représentants d’associations, agriculteurs, commerçants, artisans et artistes des Hauts du territoire de la côte Ouest, concernés et intéressés par le soutien des fonds européens LEADER. L’objectif de ce séminaire était d’une part, de dresser le bilan de TERH GAL Ouest – le groupe d’action locale créé pour les Hauts de l’Ouest -, de recueillir les avis des porteurs de projets sur ce dispositif et, d’autre part, de discuter des perspectives souhaitées.

Les porteurs de projets sont en très grande majorité satisfaits de ce dispositif LEADER Ils l’ont fait savoir en répondant à un questionnaire en ligne et lors du séminaire.

Le programme LEADER par sa démarche inclusive et transversale, donne la possibilité de participer à la définition et à la mise en œuvre d’outils de soutien aux porteurs de projets qui s’investissent dans le développement de leur territoire de vie.

LEADER n’est pas qu’un outil financier. C’est une démarche de Développement Local par les Acteurs Locaux, qui mobilise des agriculteurs, des artisans, des commerçants, des associatifs et aussi la population, autour d’un projet de développement local durable.

LEADER est un dispositif d’aide construit « sur mesure » par les acteurs locaux au service du territoire. Le programme vise à créer les conditions du bien-vivre, de la création d’emplois dans les Hauts, du renforcement des services publics et de l’attractivité, notamment touristique.

► De 2016 à 2022, 6,8 M€ ont été affectés à 280 projets soutenus par LEADER sur l’ensemble des Hauts de l’Ouest

Découvrez en vidéo les avis de certains porteurs de projets







En savoir plus sur TERH GAL Ouest En 2016, la candidature du TCO et de ses partenaires est retenue par le Conseil Départemental pour la gestion des fonds européens Leader pour les Hauts de l’Ouest (La Possession, Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu).

Fondé sur un partenariat public-privé, le programme LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) place l’ensemble des acteurs du monde rural (agriculteurs, entreprises, artisans, associations, collectivités territoriales…) au cœur du projet de territoire. Il permet de soutenir financièrement et d’accompagner des projets locaux privés, associatifs ou publics.

La mission de TERH GAL OUEST (Groupe d‘Action Locale des Hauts de l’Ouest, baptisé TErritoire Rural des Hauts – Groupe d‘Action Locale Ouest) est d’accompagner les porteurs de projets, de soutenir les actions innovantes, expérimentales et de qualité et de faire émerger des projets répondant aux enjeux de développement économique, social, environnemental, solidaire, de valorisation des ressources locales.