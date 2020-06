28 juin : La révolution verte

Europe Écologie Les Verts Réunion se félicite de la victoire des candidats écologistes à Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lyon, Tours, Besançon, Poitiers, Pointe-à-Pitre, etc. lors du second tour des élections municipales.



À La Réunion, le vent de l’écologie souffle aussi avec la victoire des listes Union de la gauche- EELVR conduites par Ericka Bareigts à Saint-Denis et Huguette Bello à Saint-Paul. L’exigence du renouvellement se fait pareillement sentir dans nombre d’autres villes réunionnaises.



Malgré une abstention record, la vague verte l’emporte largement car les électeurs ont compris que la transition écologique commence dès l’échelon territorial. Ces nouveaux élus, -issus pour beaucoup de la génération climat et soutenus par de véritables dynamiques citoyennes- veulent gouverner les collectivités pour mettre en œuvre les mesures d’urgence climatique que les partis traditionnels remettent toujours à plus tard.



C’est pourquoi les stratégies du front anti-écolo des forces politiques de l’ancien monde (LR, République en Marche notamment) ont échoué : la vitalité citoyenne qui veut rendre les villes plus humaines, restaurer la biodiversité et sauvegarder le climat, a véritablement «porté » le vote écolo. Même là où elles n’ont pas gagné ce 28 juin, la progression de ces listes est suffisamment spectaculaire pour constituer un gage d’avenir.



Ainsi, dans le contexte créé par la pandémie et le confinement, cette élection municipale témoigne d’une nouvelle structuration des clivages politiques en plaçant au centre des débats l’enjeu écologique là où les partis du vieux monde font toujours prévaloir l’économie et la recherche du profit.



Cet élan devra se traduire aux élections régionales et départementales. Rassemblés, les écologistes sont plus forts, ils peuvent devenir demain la première force d’une alternative pour la France et l’Outre-mer.