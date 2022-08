Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu 28 Août : Le Salon des seniors en tournée à Saint-Leu Le Salon des Seniors Réunion, organisé par l’Association ADeRR, est le rendez-vous annuel incontournable des 50 ans et plus, et de toute la famille.

Cette manifestation, qui a habituellement lieu au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis, vient, cette année, au plus proche des Réunionnais avec 4 journées aux 4 coins de l’Île. Le premier arrêt se fera le dimanche 28 août prochain, à Saint Leu, dans le Parc du 20 Décembre, de 9h à 17h, avec un tarif d’entrée à 2 euros.



Plus de 100 experts répondront directement à vos questions dans les domaines de la santé, du bien-être, de la retraite, des aides et des droits, du logement, des nouvelles technologies, des voyages, des loisirs, des associations et plus encore !



Venez vous informer tout en vous amusant !



Au programme :

- Activités physiques (yoga, marche nordique, zumba, danse en ligne…)

- Ateliers et conférences sur de nombreux thèmes comme la retraite, la nutrition, les aidants…

- Performances musicales



L’après-midi, nous vous attendons pour le grand bal, dans la bonne humeur et la convivialité ! Vien inform azot et vien amizé en fami !



Pour permettre au plus grand nombre d’entre vous de venir participer à ce salon, le CCAS de Saint-Leu met en place des navettes de bus et c’est gratuit !



4 circuits sont mis en place, deux départs sont programmés, le premier à partir de 8h et le deuxième à partir de 10h. Pour le retour, le point de rendez-vous est à 17h sur le parking de La Ravine.



Circuit n°1 : École des Camélias / Mairie de la Chaloupe / Notre Dame des Champs / Colimaçons / Pointe des Châteaux / Parking de la Ravine Saint-Leu.



Circuit n°2 : École des Camélias / Mairie du Plate / Chemin Carlonette / Croisée Chemin Carlonette – Plateau / Piton Saint-Leu (CD11) / Stella / Saint-Leu / Parking de la Ravine Saint-Leu.



Circuit n°3 : École des Camélias / Chemin Henri Bègue – CD13 / L’Étang / Croisée CD13 – Chemin Dubuisson / Saint-Leu / Parking de la Ravine Saint-Leu.



Circuit n°4 : Croisée CD13 – CD12 Colimaçons / Bras Mouton / La Fontaine / L’Etang / Grand Fond les Hauts / Croisée CD13-CD11 / Piton / Chemin Pierre Deguigné / Chemin Bois de Nèfles / Point au Sel / Saint-Leu / Parking de la Ravine Saint-Leu.



Pour plus d’infos merci de contacter le SAPPAPH : 0262 34 65 77.



Le Salon des Séniors en tournée est une manifestation organisée en partenariat avec la Ville de Saint-Leu, le Conseil Départemental de La Réunion, la CGSS, le GIE Vieillissement Actif, l’Union Départementale des CCAS, l’ADEP Assurances, l’ARS, le TCO, Proxim’ Services, Clinifutur et la Croix Rouge Française.



+ Plus d’informations sur : http://www.salonseniorsreunion.com/





