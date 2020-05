National 28 132 personnes sont mortes du Covid-19 en France Le ministère de la santé a livré le bilan quotidien de suivi de l’épidémie de Coronavirus Covid-19 en France mercredi soir. Par Amandine Dolphin - Publié le Mercredi 20 Mai 2020 à 22:02 | Lu 105 fois

Au moins 28 132 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés en France depuis le début de l'épidémie, soit 110 de plus en 24 heures. 98 personnes sont mortes à l’hôpital et 12 sont mortes dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les établissements médico-sociaux. Au total, 143 845 cas ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie.



17 941 personnes sont hospitalisées pour une infection Covid-19, un chiffre toujours en baisse (-527). 506 nouvelles admissions ont été enregistrées en vingt-quatre heures.



1 794 cas graves sont en réanimation. - 100 par rapport à mardi, en tenant compte des sorties.



Dans le monde, "au cours des dernières 24 heures, 106 000 cas ont été déclarés à l'OMS – le chiffre le plus élevé pour une seule journée depuis le début de l'épidémie", a indiqué ce mercredi Tedros Adhanom, directeur général de l'agence onusienne. L'Organisation mondiale de la santé craint les conséquences de l'épidémie dans les pays les plus pauvres.



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur

