28 022 décès liés au COVID-19 en France : Des tests pour "briser les chaines de transmission"

Après l'annonce du ministre de la Santé Olivier Véran plus tôt dans la journée, le professeur Jérôme Salomon a, ce mardi soir, rappelé que "les soignants pourront bénéficier de tests sérologiques, partout en France, sur prescription à compter de la semaine prochaine". L'objectif est de savoir si il y a immunité et l'évolution de l'épidémie, a-t-il expliqué.



Le seul test qui sera prescrit en dehors des soignants, c’est le test virologique, a également expliqué le directeur général de la Santé. Si les tests sérologiques s’effectuent par prise de sang, les tests virologiques se font par prélèvement nasal via un grand coton tige.



"Dès les premiers signes évocateurs de la maladie COVID-19, même bénins, consultez le plus rapidement possible un médecin. Si un test virologique RT-PCR vous est prescrit, faites-le sans délai, le résultat doit vous être rendu en 24 heures. En résumé, si vous vous demandez si vous avez ou pas la maladie en présence de symptômes, 48 heures plus tard vous devriez avoir la réponse par le résultat du test virologique".



28 022 décès depuis le début de l'épidémie



Ce mardi, 18 468 personnes sont encore hospitalisées pour une infection COVID-19 (contre 21 595 il y a une semaine ) et 506 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures (contre 670 il y a une semaine).



1 894 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation (contre 2 542 il y a une semaine). 69 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation (contre 92 il y a une semaine). Le solde reste négatif en réanimation, avec 104 malades de COVID-19 en moins par rapport à hier. 4 régions (Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 71% des patients hospitalisés en réanimation. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 111 hospitalisations (-3 // hier), dont 23 en réanimation.



Depuis le début de l’épidémie, 99 258 personnes ont été hospitalisées, dont 17 564 en réanimation. 62 563 personnes sont rentrées à domicile. Depuis le 1er mars, nous déplorons 28 022 décès liés au COVID-19 (- 217 suite à une erreur de double compte dans plusieurs EHPAD), 17 714 décès dans les hôpitaux et 10 308 (- 342) décès dans les établissements sociaux et médicosociaux.



A l'approche d'un week-end prolongé pour certains, le professeur Salomon a appelé à "la vigilance et la responsabilité" de chacun. "Le virus est encore là, il est dangereux et meurtrier. Le risque de reprise et de propagation épidémiques ne sont liés qu'à nos comportements".