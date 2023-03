274 pieds de zamal saisis chez un habitant de Cilaos

A la suite de l'exploitation d'un renseignement, les gendarmes de la brigade de Cilaos ont procédé à la saisie de 274 pieds de zamal au domicile d'un individu déjà connu de la justice. Ces derniers étaient cultivés dans le jardin à l’arrière de la maison, à proximité proche de la piscine et du trampoline des enfants.



A l'issue de sa garde à vue et sur décision du parquet de Saint-Pierre, le mis en cause a été remis en liberté et une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité lui a été remise pour le 15 septembre 2023.