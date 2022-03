A la Une .. 274 millions d’euros d’aides pour "améliorer l’offre de santé à La Réunion"

Dans le cadre du Ségur de la Santé, 274 millions d’euros seront investis dans les établissements sanitaires et médico-sociaux à La Réunion. Objectif affiché : "préparer le système de santé de demain, répondre aux besoins de la population et améliorer les conditions de travail des personnels." Par N.P - Publié le Jeudi 10 Mars 2022 à 10:29

Le communiqué :



Le Ségur de la santé, un plan d’investissement historique



Après avoir réuni l’ensemble des acteurs (professionnels de santé, patients, institutionnels, …), afin d’identifier les principales pistes de modernisation et d’accélération de la transformation de notre système de santé, les accords du Ségur de la santé ont été signés le 13 juillet 2020



En mars 2021 le Premier ministre Jean Castex et le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran ont annoncé un plan historique d’aides à l’investissement de 19 milliards d’euros. Ce plan ambitieux permet de rénover, équiper ou moderniser établissements de santé et médico-sociaux. La Réunion a bénéficié d’une enveloppe de 274 millions d’euros.



Malgré le contexte sanitaire, les ARS ont élaboré leur stratégie régionale des investissements Ségur, donnant la visibilité sur les projets qui seront réalisés dans les territoires sur la période 2021-2029 grâce au Ségur.



Les investissements Ségur à La Réunion : une réponse massive aux enjeux du territoire



Les aides apportées aux établissements à La Réunion doivent permettre de faire évoluer l’offre de santé pour qu’elle réponde aux défis majeurs de notre système de soins : l’évolution de la démographie de notre région, le vieillissement de la population, le développement des maladies chroniques, l’accès aux innovations technologiques et organisationnelles.



Une concertation a été menée par l’ARS pour définir les priorités d’investissement en santé avec l’ensemble des acteurs locaux : élus locaux, services de l’Etat, fédérations sanitaires et médico-sociales, représentants des professionnels de santé, usagers.



274 millions d’euros pour soutenir les établissements sanitaires et médico-sociaux à La Réunion