27 nouveaux cas de Coronavirus en 3 jours

Le nombre de cas quotidien de Coronavirus à La Réunion chute à une moyenne de 9 par jour entre samedi et lundi. Par LG - Publié le Lundi 28 Décembre 2020 à 15:03 | Lu 971 fois

Coronavirus COVID-19 à La Réunion : 27 nouveaux cas confirmés du 26 décembre au 28 décembre



La Préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 27 nouveaux cas de coronavirus covid-19 enregistrés à La Réunion du 26 décembre au 28 décembre 2020 à 15h00 (soit une moyenne journalière de 9 cas sur 3 jours consécutifs). On enregistre un total de 8 936 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020.



Sur les nouveaux cas annoncés :

- 23 cas sont investigués :

- 17 cas sont classés autochtones.

- 6 cas sont classés importés.



- 4 cas sont en cours d'investigation ou font l'objet d'analyses complémentaires.



La préfecture et l'Agence Régionale de Santé rappellent à l'ensemble de la population réunionnaise l'importance d'appliquer au quotidien les mesures barrière (lavage de mains, utilisation de mouchoir, tousser dans son coude, distance physique, port du masque, limitation au maximum des contacts sociaux à 6 personnes, utilisation de l'application TousAntiCovid ...). Ces mesures sont essentielles pour freiner l'épidémie dans l'île.







