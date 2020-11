27 millions d'euros d'impôts payés en moins à La Réunion

Les Finances publiques précisent que le barème de l'impôt sur le revenu a été baissé dans la Loi de Finances pour 2020 et que cela a profité aux ménages les plus modestes parmi les redevables de l’impôt sur le revenu.



Alors que 17,3 millions de foyers fiscaux pour un montant total de 5,2 milliards d’euros, soit une baisse d’impôt moyenne de 300 euros par ménage au niveau national, les citoyens de l'île ont aussi été touchés par cette mesure. À La Réunion, ce sont 112.075 foyers fiscaux qui ont bénéficié d'une baisse de l’impôt sur le revenu pour un montant total de 26.763.695 € , soit une moyenne de 239 € par ménage .





Grâce à la réforme du prélèvement à la source, cette baisse a trouvé à s'appliquer dès janvier dernier, alors qu'elle ne l'aurait été qu'en 2021 avec l'ancien système.



Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics auprès de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, déclare : « Depuis 2017, le Gouvernement a massivement et durablement baissé les impôts de tous les Français. Face à la période de crise que nous traversons, nous allons poursuivre la réduction des impôts pour tous les ménages. C’est dans le respect des engagements pris que réside la confiance des Français ».



Les communes qui ont le plus bénéficié



La direction régionale des Finances publiques de La Réunion diffuse aussi les données récoltées qui permettent d'analyser cette baisse d'impôt commune par commune.



Ce sont les citoyens imposables de Saint-Benoît qui ont connu le plus grand gain net avec 256 euros de moins à payer cette année, les moins touchés sont ceux du Port et de Cilaos avec 219 euros.



On dénombre plus de 25.000 foyers bénéficiaires à Saint-Denis et un peu plus de 300 à Saint-Philippe.