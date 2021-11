A la Une . 27 migrants meurent noyés dans la Manche: l’embarcation aurait été percutée par un navire

27 migrants sont morts dans le naufrage de leur embarcation au large de Calais ce mercredi en début d’après-midi. Les opérations de sauvetage se sont terminées en fin de journée. Par LG - Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 à 06:47

27 migrants ont trouvé la mort dans le naufrage de leur embarcation, dont une femme enceinte, ce mercredi 24 novembre au large de Calais.



C’est un pêcheur qui, vers 14 heures, a signalé la découverte de nombreux corps dans la Manche. Ce drame de l’immigration est le plus meurtrier depuis trois ans.



Selon les témoignages des survivants, l’embarcation dans laquelle se trouvait les migrants aurait été percutée par un navire de type porte-conteneurs.



"La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière"

Suite à ce drame, quatre passeurs ont été arrêtés, a annoncé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Le ministre a appelé à une "réponse internationale coordonnée très dure" devant ce drame "qui nous touche tous". Lors de ce déplacement, le ministre de l'Intérieur avait indiqué en fin de soirée que le bilan du naufrage était ramené à 27 morts et deux rescapés. Plus tôt dans la soirée, Emmanuel Macron avait fait état de 31 morts.



"La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière", a de son côté affirmé le Président de la République qui a demandé le "renforcement immédiat des moyens de l’agence Frontex aux frontières extérieures" de l’Union Européenne, selon un communiqué de l’Elysée.



Le Premier ministre Jean Castex tiendra ce jeudi matin une réunion interministérielle sur le dossier migratoire avec les ministres de l’Intérieur, de la Justice, des Armées, de la Mer, des Transports, des Affaires étrangères et du secrétaire d’Etat à l’Europe.