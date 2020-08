A la Une . 27 condamnations au compteur, il menace de mort les policiers de Malartic sur Facebook

Un homme de 60 ans comparaissait ce lundi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits de menaces de mort sur Facebook à l'encontre des fonctionnaires de police du commissariat de Malartic au mois de juin dernier. Présenté une première fois le 6 juillet, il devait être jugé dans le cadre de la comparution immédiate. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 3 Août 2020 à 16:01 | Lu 675 fois

Armand A., 60 ans, est plutôt du genre énervé de nature. À la moindre contrariété, il dégaine direct des menaces de mort envers les personnes qui le contrarient mais, sur son compte Facebook. Le 17 juin dernier, il en avait après les policiers du commissariat de Malartic. "J'achète un fusil et des balles réelles ! Mon intention est de tirer sur les policiers de Malartic" écrivait-il sur sa page Facebook. C'est son ancienne employeur et proche qui, voyant le contenu du post FB a alerté la police. Il leur reproche rien de moins qu'avoir égaré un manuel de Mahé Labourdonnais qui lui appartiendrait.



Fidèle a ses valeurs, il avait le 24 mai dernier, publié des menaces de mort adressées au vigile d'un supermarché avec qui il avait eu maille à partir peu de temps avant. Interpellé, placé en garde à vue, puis déféré au tribunal, Armand A. est présenté une première fois en comparution immédiate le 6 juillet dernier. Il préfère demander un renvoi pour préparer sa défense. Le président, compte tenu de son illustre casier chargé de 27 condamnations, dont une peine de 10 ans pour viol sous la menace d'une arme et 7 condamnations pour des faits de menaces de mort, demande une expertise.



L'audience, renvoyée à ce jour une première fois, est finalement renvoyée à nouveau car l'expertise n'est pas revenue à temps. Le président, qui estime qu'il ne peut juger Armand A. en l'état, renvoie une nouvelle fois l'affaire au 4 septembre prochain. Dans l'attente du retour du rapport, le prévenu reste en détention provisoire.



