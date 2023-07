27 août 2023 : Rendez-vous à la Rando Vélo Intercommunale de l’Ouest

En partenariat avec l’OMSEP du Port, la SEMTO, les services des 5 communes du Territoire de l’Ouest, EAIO- École artistique intercommunale de l’Ouest, le TCO organise sa Rando Vélo Interco, le dimanche 27 août 2023 avec deux nouvelles formules. Deux départs sont prévus, sur la place festival à La Possession pour le public familial et sur le parvis de la mairie de Saint-Leu pour les plus sportifs.

Cette nouvelle édition promet d’être encore plus mémorable.Ce rendez-vous gratuit de la « petite reine », devenu un incontournable du territoire de l’Ouest, est accessible à tous, y compris aux enfants accompagnés à partir de 12 ans et plus.Plus qu’une journée festive, c’est aussi une réelle opportunité de sensibiliser le grand public sur l’importance de la mobilité durable, de découvrir les nouveaux aménagements en matière de pistes cyclables et d’identifier des éventuels axes d’amélioration.Si vous voulez prendre part à cette aventure, restez connectés. L’ouverture des inscriptions est prévue fin juillet 2023.En attendant, revivez la RANDO VELO INTERCO 2022. »