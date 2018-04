27 Logements Locatifs Sociaux pour 2019 à l’Etang Saint-Paul

27 Logements Locatifs Sociaux (LLS) devraient sortir de terre et être attribués d’ici fin 2019 dans le quartier de l’Étang, ruelle des Chocas.



L’opération « L’Oseraie » (construction Semader) bénéficiera de la garantie d’emprunt communale auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation à hauteur de 100%, soit un montant de plus de 5 millions d’euros portant sur le foncier et la construction. La garantie accordée par la collectivité et sollicitée par la Semader a été validée lors du dernier conseil municipal.