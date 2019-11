Dans le cadre des 26e Journées Nationales Prison qui se dérouleront du 23 au 30 novembre 2019 le groupe local de concertation prison, « GLCP » organise le mercredi 27 novembre 2019 à la salle polyvalente de la mairie de Saint-Denis.



À partir de 18 heures, une rencontre ouverte à tout public avec la projection d’un film «Sur le quartier semi-liberté» du Centre Pénitentiaire de Saint Denis et table ronde, suivi d’un débat sur le thème «Justice, prison : sortir du cercle vicieux »avec comme participants des représentants des prisons de St Denis et du Port le Directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (DSPIP) , du référant de l’Agence Nationale du Travail d’Intérêt Général (TIG Réunion-Mayotte), de la Coordinatrice Justice Restaurative, avec la participation du Président national de l’ Association Nationale des Visiteurs de prison (ANVP PARIS).



Entrée libre et gratuite.