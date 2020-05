A la Une . 263 pieds de zamal, 11 kg de fleurs séchées, 12 165€ d'espèces et 16 mois de prison Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 6 Mai 2020 à 20:12 | Lu 1261 fois

Rosaire R., 53 ans, vit à la Rivière des Galets avec sa femme, ses enfants et ses coqs "combat". Une personne qui lui veut du bien informe la police qu'il est aussi cultivateur de zamal. Lorsque les forces de l'ordre se déplacent, elles ne constatent pas grand-chose en raison d'une clôture de 4m de hauteur. Il leur faudra grimper sur un arbre pour constater l'existence de pieds de zamal. Ils obtiennent un mandat et tombent sur 263 pieds de zamal, 11 kilos de fleurs séchées, 12 165€ en espèce et deux fusils. Il est interpellé et placé en garde à vue.



Comme il l'explique devant le tribunal ce mercredi, il est passionné de combat de coqs. L'argent provient des combats et le zamal sert pour les volailles ainsi que sa consommation personnelle. Il prétend consommer 12 joints par jour en moyenne. "J'en ai déjà donné à des amis et fumé avec eux" , ajoute-t-il. Son épouse n'indique pas la même version. Selon elle, il s'adonne à la vente de zamal en plus des combats de coqs. Version qu'elle maintient lors de leur confrontation. "Elle a dit ça car elle peur d'être renvoyée à Mada, ce sont les policiers du Port qui lui ont mis la pression", poursuit-il.



"Si je mise 2 500€, ça peut me rapporter jusqu'à 7 000€"



Sur le volet financier, tout s'explique selon Rosaire R. : "J'ai 24 coqs de combat, je fais une dizaine de combats par an. Si je mise 2500€, ça peut me rapporter jusqu'à 7000€. Un jeune coq vaut environ 500€ et un coq aguerri peut valoir 2500€. Je fais ça depuis 15 ans et j'assume". La procureur se veut plus pragmatique : "J'ai fait un petit calcul, à raison de 0,55g de zamal par joint, cela nous fait 6,6g pour 12 joints et par jour. Nous avons retrouvé 33 kg de zamal en tout, ce qui nous fait 13 années de consommation !



Vous ne ferez pas croire à quiconque que c'est uniquement pour votre consommation personnelle. Même si je vous accorde un partage de cette consommation avec les coqs, il en reste tout de même 6ans et demi ! Pour les armes, elles vont souvent avec le trafic de stupéfiants et servent à se défendre. Je vous rappelle que vous risquez une peine de 20 ans. Je vous demande 2 ans de prison, la révocation du sursis de 8 mois, la confiscation de l'intégralité des scellés et le maintien en détention".



"Il y a le texte, mais il y a aussi le contexte"



"Lorsque j'entends les réquisitions du parquet, je suis vraiment impressionné ! Impressionné par la dureté qui porte à faire passer mon client pour un caïd du 9-3 ! Il ne vit que pour ses coqs de combat et il sait que ce qu'il fait pousser n'est pas bien. Vous lui reprochez des faits de cession et de vente ! Que l'on m'apporte le début du commencement d'une preuve ! Il n'y a eu aucune investigation, où sont les acheteurs de zamal ? Je vous demande de prendre en considération la réalité des faits ! Il y a le texte, mais il y a aussi le contexte", plaide la défense.



En détention depuis 2 mois en raison du renvoi de la première audience au motif du mouvement social des avocats, Rosaire R. écope de 8 mois de prison. Le sursis de 8 mois est révoqué et il est maintenu en détention. Déjà condamné en 2018 pour des faits identiques, le tribunal a également ordonné la confiscation des scellés.



