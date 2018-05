260 kg d’héroïne saisis dans le Sud de l’océan Indien

Le vendredi 11 mai, la frégate française La Fayette, dont le port base est Toulon, est envoyée en haute mer au large des côtes tanzaniennes au contact d’un navire suspecté de se livrer au trafic de stupéfiants. L’action se situe dans la zone maritime Sud de l’océan Indien, zone de compétence du préfet de La Réunion, délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer.



Cette opération a cependant été placée sous le contrôle militaire de l’amiral commandant de la zone maritime océan Indien ("Alindien"), basé à Abu Dhabi, en soutien direct de la Combined Task Force 150, force navale internationale luttant contre les réseaux terroristes en océan Indien.



L'équivalent de plus de 50 millions d’euros



La frégate La Fayette, avec le concours de son hélicoptère embarqué Panther ainsi que d’un avion de surveillance maritime Falcon de la Marine nationale, localise le boutre puis l’interroge par radio VHF. En l’absence de réponses cohérentes et de nationalité identifiable, l’envoi d’une équipe de visite est ordonné par Alindien. Celle-ci procède, après sécurisation du dispositif, à une enquête de pavillon. L’analyse des documents de bord ne permet pas d’établir la nationalité du navire, soumettant de fait ce dernier à la réglementation française. Malgré une mer particulièrement forte, rendant les conditions d’intervention difficiles, les marins du La Fayette procèdent à une fouille minutieuse qui leur permet de découvrir un total de 260 kg d’héroïne, équivalent à plus de 50 millions d’euros. Une fois la décision administrative de destruction signée par le Préfet de La Réunion en sa qualité de délégué du gouvernement français pour l’action de l’État en mer, la destruction de l’héroïne saisie est effectuée par l’équipage du La Fayette.



Il s’agit de la troisième saisie de drogue du La Fayette depuis le début de sa mission dans l’océan Indien en début d’année. L’entraînement intense de l’équipe de visite, l’expérience acquise lors des précédentes fouilles ainsi que l’étroite collaboration avec les forces de la coalition internationale et l’état-major d’Alindien ont permis de porter un nouveau coup à ce trafic de drogue qui profite au financement des réseaux mafieux ou terroristes. Le montant total des saisies du La Fayette s’élève maintenant à près de 200 millions d’euros.