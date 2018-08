26 permis retirés par la gendarmerie ce week-end

Au Tampon dimanche matin, 4 motocyclistes de la Rivière St-Louis et 10 militaires de la COB locale ont contrôlé les principaux axes de la commune, ciblant les conduites addictives des retours de discothèques.



Rien que pour cette opération, 18 alcoolémies dont 13 délits ont été relevées, des usagers circulant avec des taux compris entre 0.40 mgl par litre d'air et 1,16 pour le taux le plus élevé. Un conducteur, cherchant à éviter le contrôle, a été interpellé par les gendarmes. Pour ce refus d'obtempérer, il encours une peine d'un an d'emprisonnement et une amende de 7.500€.



À Petite Île et à l'Entre-deux, au cours d' opérations similaires, 5 alcoolémies dont 2 délictuelles ont été relevées. 9 automobilistes ont également été verbalisés pour des infractions relatives au port des équipements de sécurité, à l'éclairage ou à l'équipement de leur véhicule.



Le bilan du week-end témoigne encore une fois de l'insécurité routière sur nos axes :



83 infractions dont 74 génératrices d'accidents graves ont été constatées, plus de la moitié relevant des conduites addictives :

40 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 19 délictuelles;

6 conduites après usage de stupéfiants;

21 dépassements de la vitesse avec interception dont 1 supérieursà 40 km/h

2 conduites sans permis ou malgré une mesure de suspension;

4 conduites en faisant usage du téléphone.

3 non-port de ceinture de sécurité.



Au total, 26 permis ont été retirés sur-le-champ.



Ce bilan qui témoigne d'un non-respect récurent des règles élémentaires de prudence permet de comprendre comment de véritables drames routiers se produisent.



Le dernier exemple concret en date est l'accident grave survenu vendredi soir au Tampon dans lequel un automobiliste a violemment percuté un cyclomotoriste le projetant dans la ravine en contrebas de la route.



L'automobiliste à priori responsable a tenté poursuivre sa route puis à continué à pied, abandonnant son véhicule trop endommagé quelques dizaines de mètres plus loin. Il a été interpellé samedi matin par les gendarmes de la COB et devra répondre des faits de blessures involontaires et de conduite sans permis. La victime dont les jours ne sont plus en danger a subi de graves blessures aux membres inférieurs.