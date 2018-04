25e commune : "Cette majorité veut créer l’illusion d’être un défenseur de cette création"

Après plus de 4 mois de silence, la majorité municipale de Saint-Louis a créé la surprise lors du conseil municipal de mercredi en prenant une motion pour demander au Préfet de prendre un nouvel arrêté portant création de la Commune de La Rivière.



Une motion n’est qu’un vœu, tout comme on en aurait pris une, interdisant les chiens errants sur le territoire de la commune !



Pourquoi n’a-t-elle pas pris une délibération? Une délibération est un signe juridique beaucoup plus fort, engageant la majorité.



Cette décision s’inscrit en fait dans une démarche uniquement électoraliste.



Sentant la détermination des Rivièrois et Rivièroises pour faire aboutir leur revendication, et craignant un vote sanction lors des prochaines municipales, cette majorité veut créer l’illusion d’être un défenseur de cette création.



Peut-on lui faire confiance, quand au sein de cette majorité qui n’a cessé d’affirmer haut et fort cette volonté, il s’est trouvé un conseiller, Mr Ganthy, pour présenter un recours en annulation contre l’arrêté du Mars 2017 portant création de la commune de la Rivière,création qu’il avait appellé dans tous ses votes ?



Peut-on lui faire confiance quand les conseillers municipaux n’ont cessé d’entraver les commissions thématiques qui ont été paralysées puis, plus jamais convoquées ?



Peut-on lui faire confiance quand Mr le Maire, malgré quatre sollicitations de rendez-vous formulées pour lui demander de s’engager fermement, ne nous a jamais reçus, témoignant ainsi de son impolitesse et de sa crainte de nous recevoir ?



Cette décision nous semble être une mascarade, un enfumage à but électoraliste. D’ailleurs au sein de cette majorité, deux conseillers se sont élevés pour affirmer qu’ils ne croyaient pas à la création de cette 25ème commune !



Ceci étant, nous prenons acte de cette motion et nous disons "Chiche ,Monsieur le Maire, faites tout pour obtenir la création de cette commune de la Rivière en 2020 ! Nous en serions ravis !"