A la Une . 250 000 touristes sont venus à La Réunion en 2021

Les chiffres du nombre de visiteurs qui ont choisi notre destination sur l'année écoulée redonnent le sourire aux acteurs du tourisme. Dans un communiqué, le président de l'IRT se félicite de ce rebond malgré le contexte sanitaire qui était toujours aussi pesant en 2021. Par LG - Publié le Jeudi 17 Mars 2022 à 12:57





Ce retour à la croissance pour le tourisme réunionnais s'explique par deux facteurs majeurs : tout d'abord, un meilleur contexte sanitaire au 2ème semestre 2021, qui a permis de compenser certaines pertes d'activité accumulées au 1er semestre 2021. Ensuite, les fortes restrictions aux voyages, qui ont eu pour effet d'inciter les résidents de l'île à s'orienter vers l'offre touristique locale.



Au total, ce sont 250 812 touristes extérieurs qui ont été accueillis à La Réunion en 2021, soit une augmentation de 15,7% par rapport à 2020 malgré une actualité sanitaire qui a encore largement rythmé et contraint l'activité des prestataires touristiques locaux. À noter que la fréquentation touristique extérieure en 2021 reste encore bien en deçà des chiffres connus par la destination avant la pandémie.



La France métropolitaine reste le principal marché émetteur de touristes extérieurs avec 88% des flux. Les marchés de la zone océan Indien arrivent ensuite, devant les autres pays européens. "Nous restons optimistes pour 2022"

La clientèle d’agrément représente 46,5% des touristes extérieurs en 2021 (116 597 touristes) et continue de se développer. La clientèle affinitaire, qui représente 43,8% (109 846 touristes) de la clientèle extérieure, confirme son rôle de socle pour le développement touristique de l'île. La durée moyenne de séjour s’établit à 21 jours.



Les recettes touristiques extérieures sont également en hausse (+21,4%) et s’élèvent à 192 millions d’euros.



Enfin, la clientèle réunionnaise a largement contribué à maintenir à flots de nombreux professionnels locaux en profitant du large panel de prestations que La Réunion peut offrir. En 2021, on observe 4 600 000 séjours et 8 700 000 excursions sur l’île, ce qui représente 1,1 milliard d'euros de recettes touristiques en valeur estimative.



