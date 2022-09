A la Une .. 250 000 Réunionnais payeront la taxe foncière en 2022

Comme chaque année, la rentrée du mois de septembre coïncide également avec impôts ! Pour 2022, les avis d'imposition de la taxe foncière ont commencé à être adressés aux contribuables. La majorité des Réunionnais devra l'avoir payée d'ici à la mi-octobre. Par Maxime Bonnet - Publié le Samedi 17 Septembre 2022 à 12:04

Alors que les premiers avis d'imposition de la taxe foncière commencent à pointer le bout de leur nez dans les boîtes aux lettres de l'île, la DRFP de la Réunion (Direction régionale des finances publiques) a communiqué quelques chiffes pour l'année 2022. 258 000 personnes sont ainsi appelées à s'acquitter de leur obligation fiscale avant le 17 octobre.



Une exception est faite pour la commune de Sainte-Marie. Les habitants recevront leur avis d'imposition d'ici à la mi-novembre, avec comme date limite le 15 décembre. La faute à un vote tardif des taux par la mairie.

Un taux médian de 63,2% sur le département



Le taux d'imposition moyen sur le département est de 44,6%, avec le taux le plus bas aux Avirons (29,55), et le plus haut à Saint-Louis (74,23%).



À ces taux communaux s’ajoutent :

• la part intercommunale de taxe foncière (2 % dans le ressort de la CIVIS) ;

• la taxe spéciale d’équipement (0,647 % pour toutes les communes) ;

• la taxe GEMAPI (0,625 à 1,09 % selon les communes, hors CINOR et CIREST) ;

• la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (de 14,8 % dans le ressort de la CINOR à 17,91 % dans celui de la CIREST).



Ces différentes impositions votées par les collectivités territoriales et l’établissement public foncier de la Réunion conduisent à un taux global d’imposition de la valeur locative variant de 50,73% aux Avirons à 95,41% à Saint-Louis, avec une médiane départementale de 63,2%.

54 700 foyers encore soumis à la taxe d'habitation



Depuis 2020, une grande majorité de Français n'a pas à s'acquitter de la taxe d'habitation pour leur résidence principale. En 2023, toute la population sera concernée, mais en attendant 14% des foyers fiscaux réunionnais devront encore mettre la main à la poche, soit 74 700 foyers. Ils bénéficient tout de même d'un dégrèvement de 65%



Si la cotisation moyenne sera définitivement connue en octobre prochain, la DRFP l'estime à environ 640€. Les taux d’imposition votés par les collectivités sont figés à leur niveau de 2019 et s’établissent de 20,9 % aux Avirons à 57,9 % à Saint-Louis, avec une médiane à 27,6 %. Les sommes dues devront être réglées avant le 15 novembre prochain.