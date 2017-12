Social 25 sourires s’ajoutent aux 1000 Sourires de l’association Le chanteur de Zouk Love MIK’L, la talentueuse gagnante de Run Star Noémie, la première dauphine de Miss Réunion 2017 Lyna Boyer et toute l’équipe de 1000 Sourires se sont donné à coeur joie d’offrir un merveilleux Noël aux enfants.

Pour sa 208ème opération, l’association 1000 Sourires s’est à nouveau mobilisée mercredi 27 décembre pour offrir un Noël féerique à 25 jeunes Saint-Paulois.



Les Very Important Marmailles (VIM), originaires de l’Eperon, se sont retrouvés à Hélilagon. Ils y étaient attendus car ce n’est pas moins de 4 stars qui sont arrivées en hélicoptère pour les rejoindre. MIK’L, Lyna Boyer, première dauphine Miss Réunion 2017, Noémie de Run Star et le tant attendu Père Noël se sont mobilisés pour offrir la meilleure journée aux enfants.



Les petits comme les grands en sont ressortis heureux comme MIK’L



Chaque VIM a eu droit à un baptême en hélicoptère, s’émerveillant pendant une dizaine de minutes de la vue sur leur ville et le lagon. Une fois ce tour dans les airs achevé, MIK’L et la chanteuse Noémie ont offert un show privé, repris en choeur par les enfants. La journée s’est conclue avec le cérémonial cadeau de Noël, distribué à chaque enfant et une séance d’autographe de nos 3 stars locales.



« Merci à 1000 Sourires de m’avoir invité et merci à ces enfants, parce qu’ils nous apprennent énormément, c’est eux le meilleur des jurys », a remercié le chanteur MIK’L .



Le président de 1000 Sourires, Ibrahim Ingar, est lui aussi satisfait de cette journée : « Je remercie Hélilagon, qui est un fidèle partenaire de l’association. Ces enfants de l’Eperon vivent à seulement quelques centaines de mètres de l’héliport. Nous sommes heureux de leur avoir permis de grimper à bord de ces appareils qu’ils admirent habituellement de loin ». Alexandre FONTAINE Lu 81 fois





