25 novembre: Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le commissariat de St-Pierre ouvre ses portes

Sous la validation conjointe d’un plan de lutte contre les violences actée par 24 institutions et plus de 70 participants dès 2016, le réseau local a déployé des actions de prévention, de sensibilisation comme d’orientation et de repérage des victimes de violence.Afin de donner plus de sens auprès des différents acteurs du quotidien, le commissariat de la Police Nationale de Saint-Pierre ouvre ses portes à près de 100 participants à cette occasion afin de rencontrer, de comprendre et d’identifier les démarches et les différents interlocuteurs dans le parcours de victimes de violences conjugales.En 2016, les acteurs locaux étaient également engagés dans les États -Généraux des violences faites aux femmes des 25 et 26 novembre auprès de Nadine Caroupanin - déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité- DRDFE et le l’ORVIFF.Cette continuité de travail et de concertation est une des réponses face à l’ampleur de ce phénomène. De ce fait, à l’occasion de cette journée internationale, un stand est prévu de 9h à 12h sur le parvis de l'Hôtel de Police. Il vise à continuer de sensibiliser pour l’accompagnement des victimes et renforcer la collaboration Police Nationale- acteurs du quotidien.