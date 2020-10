25 kg de déchets ramassés en 1h sur 50 mètres aux Camélias

Pas moins de 25 kg de déchets ramassés en une heure sur à peine 50 mètres. C'est le désolant bilan d'une opération réalisée par Florent, adhérant de l'association Project Rescue Ocean La Réunion.



Parmi les trouvailles : un pot d'échappement de scooter, une roue de vélo, une poêle, une courroie, des emballages, des bouteilles en plastique et en verre, et, bien sûr, des masques chirurgicaux.



"Les passants qui m'ont vu faire m'ont remercié", se réjouit-il de pouvoir sensibiliser, la dernière action de l'association (un ramassage pendant le World Clean up Day) ayant dû être reportée à cause de la Covid-19. "Chaque action faite aujourd’hui aura un impact demain. Un enfant sensibilisé sera un adulte responsable".