25° à 8heures ce matin à Cilaos: pensez à vous hydrater!

REUNION

2019 OCTOBRE 26 09h30Alors que le soleil joue à cache-cache sur le Nord en ce début de matinée et que les nuages accrochent les pentes de l'Est ailleurs un soleil implacable s'est installé.Quelques rafales de Sud-Ouest pourront apporter un peu d'air aux randonneurs mais je ne n'ai qu'un conseil: hydratez vous!Notez bien que les 25° relevés à Cilaos sont déjà 2° au dessus du relevé d'hier vendredi à la même heure.Et pourtant vendredi aura été un remarquable coup de chaud dans les hauts:Profitez bien de votre journée pour laquelle les prévisions établies hier en fin d'après midi restent à quelques nuances près valables.Les nuages vont accrocher les pentes de l'île mais l'intérieur et les massifs au dessus de 1800m seront exposés au soleil.